Küçükçekmece'de Alacak Verecek Kavgası: 14 Yaşındaki Selim Attal Hayatını Kaybetti

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KÜÇÜKÇEKMECE'de alacak verecek kavgasında 14 yaşındaki Selim Attal'ın silahla vurularak hayatını kaybettiği olaya ilişkin 11 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Olay, 17 Kasım Pazar günü akşam saat 19.45 sıralarında Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek tartışmasında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Selim Attal(14) ağır yaralanırken, Samet isimli kişi de ayağından vuruldu. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri olay yerine bulunan 2 yaralıyı hastaneye götürürken, Selim Attal hastanede hayatını kaybetti. Ayağında vurulan Samet isimli kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin yaptığı incelemelerin ardından 11 çocuk gözaltına alındı. Yapılan sorguda taraflar arasında çıkan kavganın alacak verecek konusundan çıktığı belirlenirken, saldırıda kullanılan silah bir mezarlıkta gömülü halde ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan çocuk yaştaki kişilerin tamamı adli makamlara sevk edildi. G.Y. ve onunla birlikte hareket etiği belirlenenlerden M.G.(14), N.T.(14), U.D.(15) hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, G.Y. ve Ö.A.(16) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gruptaki diğer kişiler ise adli makamlarca serbest bırakıldı.