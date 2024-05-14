Küçükçekmece'de asker uğurlama konvoyunda trafik tehlikesi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de asker uğurlama konvoyunda trafik tehlikesi

Küçükçekmece\'de asker uğurlama konvoyunda trafik tehlikesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere cezai işlem uyguladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan inceleme sonucunda sürücüler yakalandı ve para cezası ile adli işlem başlatıldı.

14.05.2024 19:53
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Küçükçekmece'de asker uğurlama konvoyunda araçlarıyla trafiği tehlikeye düşüren sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Muammer Aksoy Caddesi'nde asker uğurlama sırasında araçlarıyla konvoy oluşturan sürücülerin trafiği tehlikeye düşürdükleri ana ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Araç plakalarından kimlikleri tespit edilen sürücüler Y.A. E.A. ve A.İ. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyete götürülen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 8 bin 970 lira para cezası uygulandı ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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