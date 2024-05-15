Küçükçekmece\'de asker uğurlaması sırasında trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza kesildi

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Küçükçekmece'de asker uğurlaması sırasında konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye toplam 8 bin 970 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerinin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı çalışmada, Muammer Aksoy Caddesi'nde asker uğurlaması sırasında 34 CVY 093 plakalı aracın sürücüsü Y.A., 34 HL 6591 plakalı aracın sürücüsü E.A. ve 54 YU 017 plakalı araç sürücüsü A.İ'nin trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Ekipler, sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "aracı diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak", "taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 8 bin 970 lira para cezası uyguladı.

Haklarında adli işlem başlatılan sürücüler Y.A, E.A. ve A.İ, Sefaköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.