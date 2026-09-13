Küçükçekmece'de bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Küçükçekmece Halkalı Gümrük Yolu'nda bisikletliye çarpmamak için manevra yapan otomobil bariyere çarparak refüje çıktı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Halkalı Gümrük Yolu'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 NP 4805 plakalı otomobil, ışıklarda yola çıkan bisikletliye çarpmamak için manevra yaptığı sırada bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çıkarak durabildi.
Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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