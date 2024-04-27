Küçükçekmece'de elindeki bıçakla 2 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de elindeki bıçakla 2 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi

Küçükçekmece\'de elindeki bıçakla 2 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi

Küçükçekmece'de bir kişi elindeki bıçakla çevredeki vatandaşları yaraladıktan sonra saldırgan tavırlar sergiledi. Polis ekipleri, saldırganın bıçağı bırakmaması ve görevli memura yönelmesi üzerine ateş açarak saldırganı etkisiz hale getirdi. Yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

27.04.2024 19:15
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Küçükçekmece'de elindeki bıçakla 2 kişiyi yaralayan saldırganı, polis ekipleri ateş açarak etkisiz hale getirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kişinin elinde bıçakla çevredeki vatandaşları yaraladığı ve saldırgan tavırlarda bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, elindeki bıçakla çevredeki H.E.M. ve E.Ö'yü yaralayan şüpheli S.G'nin saldırgan tavırlarını sürdürdüğünü gördü. Şüphelinin, bıçağı bırakması yönündeki uyarıları dikkate almaması üzerine ekipler, havaya ateş açtı.

Saldırgan tavırlarına devam eden şüphelinin görevli memura da bıçakla yönelmesi üzerine polis, ateş açarak şüpheli S.G'yi etkisiz hale getirdi.

Yaralanan S.G, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Hastanede de tedaviye karşı çıkan ve sağlık personeline zor anlar yaşatan S.G'ye, 6 saat sonra bilincinin kapanması sonucu müdahale edilebildi.

Şüphelinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bu arada, polis ekiplerinin şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla ve güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de elindeki bıçakla 2 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de elindeki bıçakla 2 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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