Küçükçekmece'de Bina Çöktü: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçükçekmece'de Bina Çöktü: 3 Yaralı

Küçükçekmece\'de Bina Çöktü: 3 Yaralı
08.06.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de kentsel dönüşümdeki bir bina çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olayda yaralılar hastaneye sevk edildi.

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüme giren binanın kısmen çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta, kentsel dönüşüm halindeki binanın 3. katının yıkımı esnasında henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çökme meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

Binadan 1 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, 2 kişi ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralılar Muhammet T, Recep T. ile Murat T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ekiplerinin binada kalan başka kimsenin bulunmadığını belirlemesi üzerine bölgedeki çalışmalar tamamlandı.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, yaptığı açıklamada, kısmen çöken binanın riskli yapı ilan edildiğini ve boşaltılarak kentsel dönüşüm sürecine başlandığını belirtti.

Kaçak olarak yapıya giren 4 kişinin binadan izinsiz malzeme söktüğü sırada tavanın çöktüğünü anlatan Aygün, yaralıların ekipler tarafından kurtarıldığını ve hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Bina Çöktü: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Can Polat cinayetinde 4 tutuklama Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: “Partiyi bize verin” teklifi Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: "Partiyi bize verin” teklifi
Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal
Fenerbahçe’de bir devrin sonu Böyle veda ettiler Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Böyle veda ettiler

16:08
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor
16:06
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
15:56
Aziz Yıldırım’ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
15:45
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı
15:06
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
14:56
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 16:32:16. #7.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Bina Çöktü: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.