Küçükçekmece'de Çatı Parçaları Apartmanlara Düşüp Hasara Neden Oldu

Küçükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar, fırtınanın etkisiyle karşıdaki iki apartmana savrularak dairelerde hasara neden oldu.

İnönü Mahallesi Kazım Karabekir Sokak'ta kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle karşıdaki iki apartmana savruldu.

Çatı parçaları, apartmanların son katındaki dairelerin tavanlarını delerek içeri girdi.

Dairelerde hasara yol açan olayda yaralanan olmadı.

Ev sahibi Betül Yuşan, fırtına sırasında mutfakta yemek hazırladığını belirterek, "Bir anda çatının üzerimize doğru geldiğini gördüm. Karşıdaki bina uzun süredir hurda halinde bırakılmıştı. O sırada çocuğum salondaki kanepede uyuyordu. Büyük korku yaşadık." dedi.

Serhat Tahı ise işten geldikten sonra babası ve kardeşiyle evde bulunduğunu anlatarak, "Karşıdaki binadan sesler gelmeye başladı. Binanın demirlerini sökmüşlerdi. Ardından çatının tahtaları bizim çatımıza ve evimize uçtu. Evde ciddi maddi hasar oluştu." ifadelerini kullandı.