Küçükçekmece'de Çatı Yangını

Küçükçekmece'de, bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kanarya Mahallesi Devekuşu Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yanan çatı katında hasar meydana geldi.

Görgü tanığı Zahide Fidan, basın mensuplarına, "Ben alt kattaki binada yaşıyorum. Fark ettik, itfaiyeye haber verdik. Alevler çoktu, cayır cayır yanıyordu." dedi.