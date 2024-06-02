Küçükçekmece'de çöken binadan kurtarılan köpek sevinçle karşılandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çöken binadan kurtarılan köpek sevinçle karşılandı

Küçükçekmece\'de çöken binadan kurtarılan köpek sevinçle karşılandı

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazından yaklaşık 12 saat sonra bir köpek kurtarıldı. Köpeğin kurtarılması ve yaşanan sevinç cep telefonu kamerasına yansıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bazı kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

02.06.2024 22:21
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Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazından yaklaşık 12 saat sonra bir köpek kurtarıldı.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi Geçit Sokak'ta çöken 3 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir köpeğe canlı ulaşıldı. Terrier cinsi köpeğin Korkut Yılmaz Ayaz'a ait olduğu ve isminin Cookie olduğu öğrenildi.

Köpeğin kurtarılması ve yaşanan sevinç cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralı kurtarıldığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirmişti. Soruşturma kapsamında binanın sahibi olduğu belirlenen H.M.G. ile binanın altındaki dönerci dükkanının sahibi olduğu belirlenen Ö.A.D. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de çöken binadan kurtarılan köpek sevinçle karşılandı - Son Dakika

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