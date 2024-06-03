Küçükçekmece\'de çöken binanın enkazı kaldırıldı

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Vehbi DEMİR/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı çöken zemin artı 3 katlı binanın bitişiğindeki bina, belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkılan binanın yanındaki bina da tedbir amaçlı tahliye edildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtartıldığı çöken binanın enkazı kaldırıldı.Çöken binanın bitişiğinde bulunan ve risk taşıyan zemin artı 3 katlı boş binanın yıkımı ise kontrollü şekilde yapıldı. Bina, ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yine aynı sırada bulunan 5 katlı başka bir bina da tedbir amaçlı tahliye edildi. Dün sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılan yollar, enkaz kaldırma çalışmalarının sona ermesinin ardından normale döndü.