Küçükçekmece'de çöken binanın enkazı kaldırıldı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çöken binanın enkazı kaldırıldı

Küçükçekmece\'de çöken binanın enkazı kaldırıldı

Küçükçekmece'de çöken binanın enkazı kaldırıldı ve bitişiğindeki risk taşıyan bina kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkımın ardından tedbir amaçlı başka bir bina tahliye edildi ve trafiğe kapatılan yollar açıldı.

03.06.2024 10:52
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Vehbi DEMİR/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı çöken zemin artı 3 katlı binanın bitişiğindeki bina, belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkılan binanın yanındaki bina da tedbir amaçlı tahliye edildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtartıldığı çöken binanın enkazı kaldırıldı.Çöken binanın bitişiğinde bulunan ve risk taşıyan zemin artı 3 katlı boş binanın yıkımı ise kontrollü şekilde yapıldı. Bina, ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yine aynı sırada bulunan 5 katlı başka bir bina da tedbir amaçlı tahliye edildi. Dün sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılan yollar, enkaz kaldırma çalışmalarının sona ermesinin ardından normale döndü.

Kaynak: DHA

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