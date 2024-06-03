Küçükçekmece\'de 3 katlı bina çöktü, Türkmenistan uyruklu kişi hayatını kaybetti

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Küçükçekmece'de dün 3 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu Dovletyar Charyyev'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı binanın çökmesi nedeniyle yaşamını yitiren 35 yaşındaki Charyyev'in naaşı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemleri sonrası Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Cenazenin Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Charyyev'in naaşını teslim alan yakınları, Türkmenistan'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

Charyyev'in amcasının oğlu Toymyrat Hudaybardyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkılan binanın altında kalarak yaralanan bazı kişilerin de akrabaları olduğunu söyledi.

Hudaybardyev, binanın altında dönerci dükkanı açıldıktan sonra alanın büyütüldüğünü ve kolonların yıkıldığının söylendiğini ifade etti.

Yaralı diğer akrabalarının durumlarının iyi olduğunu belirten Hudaybardyev, cenazeyi ülkelerine götüreceklerini anlattı.

Öte yandan hayatını kaybeden Charyyev'in 4 yıl önce İstanbul'a geldiği, tekstil firmasında çalıştığı öğrenildi.