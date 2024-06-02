Küçükçekmece\'de çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'de bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"1 başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, incelemelerine başlamıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."