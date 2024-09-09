Düğün Konvoyuna Ceza: 60 Bin Lira - Son Dakika
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Düğün Konvoyuna Ceza: 60 Bin Lira

Küçükçekmece'de düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 10 sürücüye toplam 60 bin 256 lira ceza kesildi. Sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

09.09.2024 17:17
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Küçükçekmece'de, düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 10 sürücüye toplam 60 bin 256 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 8 Eylül'de D-100 Kuzey Yol Sefaköy mevkisinde düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen ve diğer araç sürücüleri ile yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan kişilerin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araçların plakla bilgilerinden kimliklerini belirledikleri M.Y, A.A, E.A, M.K, M.A, T.T, E.E, Ö.K, Y.E.K. ve Ü.T'yi yakaladı.

Ekipler, sürücülere toplamda 60 bin 256 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan sürücüler hakkında, "kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli sevk ve idare etmek" maddesini ihlal etmekten adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin yarın Küçükçekmece Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Konvoyuna Ceza: 60 Bin Lira - Son Dakika

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