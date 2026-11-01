Küçükçekmece'de düğünde bıçakla bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de düğünde bıçakla bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

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Küçükçekmece\'de düğünde bıçakla bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'ndeki düğün salonunda çıkan tartışma kavgaya dönüşünce bıçakla yaralanan bir kişi hastanede kurtarılamadı. Avcılar'da suç aleti bıçakla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Küçükçekmece'de düğün salonunda çıkan kavgada 1 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda R.T. (44) ile K.B. (33) henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesine üzerine çıkan kavgada, R.T, K.B'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli R.T'yi suç aleti bıçakla Avcılar'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Küçükçekmece3. SayfaAvcılarGüncelSon Dakika

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