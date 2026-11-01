Küçükçekmece\'de düğünde bıçakla bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Küçükçekmece'de düğün salonunda çıkan kavgada 1 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda R.T. (44) ile K.B. (33) henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesine üzerine çıkan kavgada, R.T, K.B'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli R.T'yi suç aleti bıçakla Avcılar'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.