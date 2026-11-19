Küçükçekmece'de emlak ofisine ateş açan şüpheli kaçtı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'ndeki emlak ofisine yaya gelen şüpheli silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırıda ofisteki 2 kişi yaralandı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı; polis şüpheliyi arıyor.
Küçükçekmece'de emlak ofisine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'ndeki emlak ofisinin önüne yaya olarak gelen bir şüpheli, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
Saldırıda emlak ofisinde bulunan Ali Y. ve Harun A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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