Küçükçekmece'de emlak ofisine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'ndeki emlak ofisinin önüne yaya olarak gelen bir şüpheli, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Saldırıda emlak ofisinde bulunan Ali Y. ve Harun A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.