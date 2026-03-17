Küçükçekmece'de Geleneksel İftar

17.03.2026 22:17
Mısır Topluluğu Derneği ve Türk-Arap Derneği iftar programı düzenledi, Türk-Arab dostluğu vurgulandı.

Küçükçekmece'de Mısır Topluluğu Derneği ve Türk-Arap Derneği işbirliğiyle iftar programı gerçekleştirildi.

Küçükçekmece'deki bir düğün salonunda düzenlenen "Mısır Topluluğu Geleneksel İftarı"na, Türk-Arap Derneği Başkanı Metin Turan, Mısır Topluluğu Derneği Başkanı Mahmut Süleyman ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Süleyman, derneklerinin Türk-Arap dostluğunu pekiştirmek adına 8 yıl önce kurulduğunu, bugün yaklaşık 4 bin 500 üyeye ulaştıklarını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 40 bin Mısırlının yaşadığını belirten Süleyman, "Türkiye benim için ayrı bir öneme sahip. 27 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Eşim de Türk. Derneğimizin en önemli özelliği, üyelerinin tümüyle eğitimli olmasıdır. Yüzlerce Mısırlı doktor ve mühendis Türkiye'de yaşıyor. Ancak, denklik olmadığı için burada çalışamıyor. Bu konu çok önemli. Bunlar eğitimli insanlar. Türkiye'nin de bunlara ihtiyacı var. Mesela petrol mühendisi bir arkadaşımız var, Dubai'den geldi. Denkliği olmadığı için burada çalışamıyor. Oysa, artık Türkiye'ye de petrol mühendisi lazım. Türkiye'nin bu eğitimli insanlardan istifade etmesi lazım. Daha önce Suriye'den kötü bir tecrübemiz var. Oradan çok sayıda eğitimli insan Türkiye'ye gelmişti. Ancak burada çalışamadıkları için başka ülkelere gitmişlerdi. Bunların durumunu anlatmak lazım." diye konuştu.

Süleyman, Türkiye'nin Arap toplumu için çok önemli düzenlemeler yaptığını dile getirdi.

Özellikle Mısırlıların Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Süleyman, bütün Arap derneklerini tek çatı altında toplamayı hedeflediklerini, bu şekilde Türkiye'ye daha iyi hizmet edebilmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

