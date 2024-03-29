Küçükçekmece'de halı fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Küçükçekmece'de fabrika yangını

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İplik üretimi yapılan fabrikada içeride mahsur kalan işçiler olabileceği iddia ediliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.