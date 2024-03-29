Küçükçekmece'de halı fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan halı fabrikasında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre içeride mahsur kalan işçiler olabilir. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İplik üretimi yapılan fabrikada içeride mahsur kalan işçiler olabileceği iddia ediliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.
Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, Adnan Menderes Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinleri, Başkan Atay'a desteklerini açıkladı ve teşekkür etti.
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