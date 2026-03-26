Küçükçekmece'de Havai Fişek Atana Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir caddede bazı kişilerin havai fişek patlattığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Çevrede yapılan incelemelerde, cadde üzerinde havai fişek attığı tespit edilen D.Y. yakalandı. Şüpheliye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 'izinsiz havai fişek atmak' maddesinden idari işlem uygulanırken, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
