Küçükçekmece\'de ilaç almaya girdiği su basan dairede mahsur kalan kişi kurtarıldı

Küçükçekmece'de su basan bodrum katındaki dairede mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Atatürk Mahallesi Engin Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan daireyi sağanak sonrası su basması üzerine burada yaşayan 5 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İlaç almak için tekrar daireye giren bir kişinin içeride mahsur kalması nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese dalgıç ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri de gönderildi.

Ekiplerin çalışması sonucu içeride mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Bu arada alt katlarda biriken suyun, binanın yanındaki su kanalına aktığı görüldü.