Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece\'de iş yerinde patlama: 1 kişi yaralandı

İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'nde bulunan tütün mamulleri satılan iş yerinde akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama sonucunda iş yerinde ve bitişiğindeki dükkanda hasar meydana geldi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Görgü tanığı, maskeli 2 kişinin iş yerine bir cisim atıp kaçtığını belirtti.

25.05.2024 22:01
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Küçükçekmece'de iş yerinde patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'nde tütün mamulleri satılan iş yerinde akşam saatlerinde patlama oldu.

Patlamada içerde bulunan 1 kişi yaralandı, iş yeri ve bitişiğindeki dükkanda hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Görgü tanığı Mahir Çok, motosiklet üstünde maskeli 2 kişi gördüğünü, bu kişilerin iş yerine bir cisim atıp kaçtıklarını söyledi.

Kaynak: AA

İnönü mahallesi, Küçükçekmece, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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