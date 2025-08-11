Küçükçekmece\'de İşbirliği Protokolü İmzalandı

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Küçükçekmece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

"Denetimli Serbestlik ile İyilik Hareketi Projesi" adı verilen işbirliği protokolünün imza töreni, Küçükçekmece Kaymakamlığı'nda gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ve kurum yöneticileri ile Küçükçekmece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kasım Şengönül katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, vakıf tarafından sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesine karar verilen vatandaşların konutlarında boya-badana, temizlik, mini bakım ve onarım çalışmaları, denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı işte çalışan yükümlüler tarafından gerçekleştirilecek. Engelli, yaşlı ve yatalak vatandaşların saç ve sakal bakımları da kuaförlük mesleğine sahip yükümlüler tarafından yapılacak.

Proje ile hem yükümlülerin topluma faydalı bir işte çalışmaları hem de çalıştıkları alanda meslek ve sanat edinmeleri hedefleniyor. Yükümlülerin üretken bireyler olarak topluma kazandırılması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın çalışmalarına katkı sağlanması da amaçlanıyor.