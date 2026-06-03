Küçükçekmece'de Kağıt Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Küçükçekmece'de kağıt atıkların konulduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.

Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki kağıt atıkların konulduğu depo olarak kullanılan açık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.