Bölgesel İstihdam Ofisi, İş Arayanlar ile İşverenleri Küçükçekmece'de Buluşturacak

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), kariyer fuarlarına hız kesmeden devam ediyor. Küçükçekmece'de düzenlenecek Kariyer Fuarı'nda yaklaşık 20 firma, 20'den fazla pozisyon için 150'nin üzerinde iş gücü talebiyle iş arayanlarla buluşacak.

İş arayanlarla işverenleri buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin bu yıl gerçekleştirilecek ikinci fuarı, Küçükçekmece Belediyesi iş birliği ile Küçükçekmece'de düzenlenecek. İş arayanlarla işverenleri doğrudan bir araya getiren Kariyer Fuarı ile bölgedeki iş arayan vatandaşların özel sektör firmalarıyla buluşması sağlanacak, istihdama erişim kolaylaştırılarak yerel iş gücüne yeni fırsatlar sunulacak. Küçükçekmece İlçe Kariyer Fuarı, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

Şimdiye dek yaklaşık 290 bin kişinin iş bulmasına aracılık sağlayan BİO, İstanbul'un 39 ilçesini kapsayacak şekilde 34 ofis ile iş arayan İstanbulluların işsizlik sorununa çözüm üretmeye devam ediyor. İstanbul'u karış karış gezen Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin Küçükçekmece Kariyer Fuarı'na, özel sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 20 farklı firma katılacak. 20'den fazla pozisyon için toplamda 150'nin üzerinde iş gücü talebi iş arayanlarla buluşacak.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, İstanbul genelinde iş gücünü nitelikli ve sürdürülebilir istihdam olanaklarıyla buluşturmayı hedefleyen sosyal belediyecilik vizyonunun bir uzantısı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.