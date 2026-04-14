Bölgesel İstihdam Ofisi, İş Arayanlar ile İşverenleri Küçükçekmece'de Buluşturacak
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bölgesel İstihdam Ofisi, İş Arayanlar ile İşverenleri Küçükçekmece'de Buluşturacak

14.04.2026 13:44  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), kariyer fuarlarına hız kesmeden devam ediyor. Küçükçekmece'de düzenlenecek Kariyer Fuarı'nda yaklaşık 20 firma, 20'den fazla pozisyon için 150'nin üzerinde iş gücü talebiyle iş arayanlarla buluşacak.

İş arayanlarla işverenleri buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin bu yıl gerçekleştirilecek ikinci fuarı, Küçükçekmece Belediyesi iş birliği ile Küçükçekmece'de düzenlenecek. İş arayanlarla işverenleri doğrudan bir araya getiren Kariyer Fuarı ile bölgedeki iş arayan vatandaşların özel sektör firmalarıyla buluşması sağlanacak, istihdama erişim kolaylaştırılarak yerel iş gücüne yeni fırsatlar sunulacak. Küçükçekmece İlçe Kariyer Fuarı, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

Şimdiye dek yaklaşık 290 bin kişinin iş bulmasına aracılık sağlayan BİO, İstanbul'un 39 ilçesini kapsayacak şekilde 34 ofis ile iş arayan İstanbulluların işsizlik sorununa çözüm üretmeye devam ediyor. İstanbul'u karış karış gezen Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin Küçükçekmece Kariyer Fuarı'na, özel sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 20 farklı firma katılacak. 20'den fazla pozisyon için toplamda 150'nin üzerinde iş gücü talebi iş arayanlarla buluşacak.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, İstanbul genelinde iş gücünü nitelikli ve sürdürülebilir istihdam olanaklarıyla buluşturmayı hedefleyen sosyal belediyecilik vizyonunun bir uzantısı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Bölgesel İstihdam Ofisleri'ne fiziki ofislerin yanı sıra https://bio.ibb.istanbul web sitesi, "İstanbul Senin", "İş Ara İş Bul" uygulaması ve 444 8 333 numaralı telefondan ulaşmak mümkün.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:18:05. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.