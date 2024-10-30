Küçükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı Başladı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı Başladı

İBB'nin 'İstanbul Yenileniyor' platformuyla 35 yıllık bina yıkıldı, dönüşüm süreci hızlandı.

30.10.2024 13:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için hayata geçirdiği "İstanbul Yenileniyor" platformu aracılığıyla işlemleri tamamlanan Küçükçekmece'deki 35 yıllık binanın yıkımı yapıldı.

İBB'nin kentteki yapıların depreme dirençli hale gelebilmesi ve dönüşüm işlemlerinin hızla tamamlanması için kurduğu "İstanbul Yenileniyor" platformuna başvuran İnönü Mahallesi, Hakan Caddesi, Barış Sokak'ta 1989'da yapılan Özfeza Sitesi E Blok'taki hak sahipleriyle uzlaşı sağlandı.

İBB ve KİPTAŞ'ın, 1 Ekim'de Küçükçekmece Belediyesi ile işbirliği protokolü imzalamasıyla birlikte tahliyesi tamamlanan binanın yıkımına başlandı.

Yıkım programına İBB Şehircilik Grubu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile binanın hak sahipleri katıldı.

Programda konuşan Kurt, temmuzda İBB meclisinden geçen kentsel dönüşüm destek paketlerine değinerek, "Bugün İstanbul'da ilk uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Burada 18 bağımsız birimden oluşan bir yapıyı yıkıyoruz. 8 ailemiz bu destek paketinden faydalandı. İnşaat maliyetlerinde ortalama yüzde 57'ye varan bir destekte bulunuyoruz." dedi.

Kurt, İBB'nin destek paketi sayesinde uzlaşma sürelerinin hızlandığını anlatarak, "İlçe belediyelerinin sürece dahil olması çok önemli. Bunun gerçek örneğini burada görüyoruz. Yaklaşık 1 ay önce protokol imzaladık, bugün yıkım yapıyoruz, yaklaşık 15 gün sonra temel atacağız ve bunun devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise İBB ve KİPTAŞ ile imzaladıkları protokolle Küçükçekmece'de site ve binaların yenilenme aşamasında olduğunu kaydetti.

Amaçlarının vatandaşın güvenli konutlarda oturabilmesini sağlamak olduğunu belirten Çebi, "Bunun için de hem vatandaşın kendisi hem de ilçe ve büyükşehir belediyesinin önemli katkılarıyla bu dönüşümü sağlamaya çalışacağız. Küçükçekmece'de buradan başladık, hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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