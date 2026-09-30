Küçükçekmece'de köpeği için akıma kapılan sahibi yaralandı, köpeği öldü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de köpeği için akıma kapılan sahibi yaralandı, köpeği öldü

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Küçükçekmece\'de köpeği için akıma kapılan sahibi yaralandı, köpeği öldü
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Küçükçekmece'de saat 22.30 sıralarında köpeğini gezdirirken aydınlatma direği yanında köpeği yere yığılan sahibi, ona dokunduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Köpek ölürken sahibi parmağından yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de, kaldırımda yürüyüş yapan Can Demir(21) ile yanındaki köpeği elektrik akımına kapıldı. Olayda köpek ölürken, Demir parmağından yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Cengiz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Can Demir, köpeğini gezdirmek için evinden çıktı. Bir süre köpeğiyle yürüyen Demir, inşaat halindeki binanın önünde bulunan, aydınlatma direğinin yanından geçtiği sırada köpeğinin aniden yere yığıldığını fark etti. Köpeğinin rahatsızlandığını düşünerek yanına giden Demir, köpeğe dokunduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Akımın etkisiyle kendisini savuran Demir, olay yerinden uzaklaşarak kurtuldu. Köpek ise yerde çırpınmaya devam etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve veteriner hekim sevk edildi. Veteriner hekim köpeğe müdahalede bulundu. Yapılan kontrolde köpeğin öldüğü belirlendi.

'ONU KURTARAYIM DERKEN BANA DA ELEKTRİK ÇARPTI'

Köpeğin sahibi Can Demir, "Köpek toprağa bastığı gibi ona bir elektrik akımı geldi. Onu kurtarayım derken bana da elektrik çarptı. Burada hem okul hem yaya geçidi var. Bu kadar şeyin olmasına rağmen ilgili elektrik firmasını aradık, 3 saat oldu hala müdahale edilmedi. Elimde de ufak bir kararma var, başka da bir şey yok" dedi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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