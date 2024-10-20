Küçükçekmece'de Kumar Operasyonu

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Küçükçekmece'de, bir iş yerinde kumar oynayan 21 kişiye 134 bin 925 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan şüphelilerin tespiti ve suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı belirlendi.

Adrese yapılan baskında iş yeri sorumlusu A.Ü. ve kumar oynayan 21 kişi yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada 900 pul,120 tombala kartı, tombala oyun makinesi, 755 lira ele geçirildi.

Şüpheli A.Ü. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatılırken, iş yeri mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Kumar oynadığı belirlenen 21 kişiye 134 bin 925 lira para cezası uygulandı.