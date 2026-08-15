Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Küçükçekmece\'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Küçükçekmece'de hafif ticari araç motosiklete çarptı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza kamerada.

KÜÇÜKÇEKMECE'de seyri halindeki hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen motosiklete arkadan çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı başka bri aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.10 sıralarında Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. yönetimindeki hafif ticari araç, Azerbaycan uyruklu N.H. (29) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil sürücüsü B.K., araçta yolcu konumunda bulunan N.H. ve motosiklet sürücüsü N.H. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

KAZA KAMERADA

Kaza, seyir halindeki başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın motosiklete çarptığı, ardından motosiklet sürücüsünün metrelerce savrulduğu anlar yer alıyor. Diğer yandan kaza sonrası yaşananlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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