Küçükçekmece'de motosiklet yayaya çarptı

Küçükçekmece'de motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı, yaya ile motosikletteki yolcu yaralandı.

Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Özer'e (44) sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet çarptı.

Kazada Özer ile motosikletteki yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü.

Yaşar Özer, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Karşıya geçmek isterken hızla gelen motosikletin kendisine çarptığını anlatan Özer, sonrasında yere düştüğünü söyledi.

Özer, "Ağzım, burnum paramparça oldu. Ayağım da kötü. Şu anda yürüyemiyorum. Bu kadar hız yapmaya gerek yok. Duyduğuma göre ehliyeti de yokmuş." diye konuştu.

Yaşar Özer, motosiklet sürücüsünden şikayetçi olacağını söyledi.

Öte yandan, kaza anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.