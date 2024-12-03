Küçükçekmece'de Ölü Bulunan Adamın Son Mesajı: 'Bu Utançla Yüzünüze Bakamam' - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Ölü Bulunan Adamın Son Mesajı: 'Bu Utançla Yüzünüze Bakamam'

Küçükçekmece\'de Ölü Bulunan Adamın Son Mesajı: \'Bu Utançla Yüzünüze Bakamam\'

Küçükçekmece'de bir otomobilin içinde ölü bulunan Satılmış Çim'in son mesajında, 'Ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam' ifadesini kullandığı öğrenildi. Çim'in mesajları sonrası kaybolmuş ve 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede çalıştığı belirlendi.

03.12.2024 16:36  Güncelleme: 16:40
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Küçükçekmece'de otomobilin içinde ölü bulunan ve 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede çalıştığı öğrenilen Satılmış Çim'in eşine attığı son mesaj ortaya çıktı. Çim'in mesajında "Ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam, hakkını helal et ve çocuklarıma iyi bak" yazdığı belirtildi.

İkitelli'de 1 Kasım öğlen saatlerinde bir kişinin otomobilinin içinde hareketsiz durduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede araç içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise ölen kişinin iki gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim olduğunu tespit etti. Çim'in cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Satılmış Çim'in 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede idari amir olduğu öğrenildi.

'BU UTANÇLA AİLEMİN YÜZÜNE BAKAMAM'

Satılmış Çim'in eşi Merve Çim'in kayıp olarak arandığı sırada verdiği ifade ortaya çıktı. Çim ifadesinde "Eşim Whatsapp uygulaması üzerinden mesaj gönderdi. Mesajında bahis oyunu oynadığını, 120 bin lira kaybettiğini söyledi. Ben de eşime bankadaki ortak paramızın ve eşimin üstüne kayıtlı ortak mülkiyetimiz olan evin durup durmadığını sordum. Onlara dokunmadığını söyledi ve daha sonra 'ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam, hakkını helal et ve çocuklarıma iyi bak' şeklinde mesaj gönderdi. Daha sonra mesajlarıma cevap vermedi ve eşime ulaşamadım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Ölü Bulunan Adamın Son Mesajı: 'Bu Utançla Yüzünüze Bakamam' - Son Dakika

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