Küçükçekmece'de Otobüsten İnene Motosiklet Çarptı

Küçükçekmece'de İETT otobüsünden inen kadın yolcuya, motosikletlinin çarpması otobüsün kamerasınca kaydedildi.
İnönü Mahallesi Halkalı Caddesi'nde İETT otobüsünden inen yolcuya, otobüsün yanından geçmeye çalışan motosikletli çarptı.
Kazada kadın yolcu ve motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.
Olay anı, otobüsün kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otobüsten inen kadın yolcuya motosikletin çarpması ve yolcuyla motosiklet sürücüsünün savrulması yer alıyor.
