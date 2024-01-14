KÜÇÜKÇEKMECE\'de otomobil karşı şeride geçti, iş yeri duvarına çarptı

Şehitlerimizin intikamı için düzenlenen operasyonu böyle duyurdular

KÜÇÜKÇEKMECE'de otomobil orta refüjü aşarak karşı şeride geçti; iş yeri duvarına çarptı. Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Hasar meydana gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Tevfik Bey Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Okan Bulut 34 FZA 803 plakalı otomobille seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çıkan otomobil karşı şeride geçerek bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Bulut, ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hasar meydana gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Görgü tanığı Özgür Nalkıran, "Arkadaş karşı şeritten, bilinci kapalı bir şekilde orta refüje çıkıyor, bir tane araca sürttükten sonra hakimiyetini kaybediyor. Direkt dükkanımızdaki duvara giriyor. İlk müdahaleyi biz yaptık zaten, ambulansı itfaiyeyi biz çağırdık. Kapıyı açtığımızda bilinci kayıptı. Sıkışmıştı aracın altına, hemen ilk müdahaleyi yaptık ondan sonra ambulans geldi." dedi.

Görünt Dökümü

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Sürücünün kurtarılma anı

Kaza yapan otomobilden görüntüler

Çevreden görüntüler

Sürücünün ambulansa alınması

Özgür Nalkıran ile röportaj

Genel ve detay görüntüler