Küçükçekmece'de Otomobil Yangını

Küçükçekmece'de otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.
Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi'nde ilerleyen 34 EP 607 plakalı otomobilin sürücüsü, motor kısmında duman çıkan aracı durdurdu.
Sürücü, daha sonra alev alan otomobili söndürmek için çevredekilerden yardım istedi.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan araçta büyük çaplı hasar oluştu.
Yangın nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
