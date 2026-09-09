Küçükçekmece'de pasajdaki iş yerine silahlı saldırı düzenleyen zanlı, silahıyla yakalandı
Sefaköy Mahallesi Halkalı Caddesi'nde pasaj içindeki iş yerine silahla ateş eden şüpheli, kaçtıktan kısa süre sonra kullandığı silahla birlikte yakalandı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.
Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı.
Sefaköy Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bir şüpheli, pasaj içindeki iş yerine silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, şüpheliyi kullandığı silahla kısa sürede yakaladı.
Şüphelinin saldırının ardından pasajdan kaçtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de pasajdaki iş yerine silahlı saldırı düzenleyen zanlı, silahıyla yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?