Küçükçekmece'de silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanı mühürlendi, 2 kişi öldü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanı mühürlendi, 2 kişi öldü

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Küçükçekmece'de eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi; olayda 1'i şüpheli 3 kişi yaralandı. Ölenlerden birinin görev istirahatli polis memuru olduğu belirlenirken iş yeri mühürlendi, kaçan 1 şüpheli aranıyor.

Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerinde bir eğlence mekanında silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İş yerinde ekiplerce yapılan incelemede, müşteri olarak bulunan B.Ü'nün, iki şüpheli tarafından silahla açılan ateş sonucu yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sırasında tesadüfen orada bulunan ve şüphelilere müdahale etmek isteyen görev istirahatli polis memuru K.Ç'nin (40) de açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Silahlı kavgada 1'i şüpheli, 3 kişi de yaralandı.

Ekiplerin kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, zabıta ekiplerince iş yeri mühürlendi.

Kaynak: AA
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