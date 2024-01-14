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Küçükçekmece'de Motosikletli Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Motosikletli Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de kardeşiyle birlikte motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan Kozluk hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda bir kişi ağır yaralanırken, diğer kişi hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken polis ekipleri çalışma başlattı.

14.01.2024 - 18:21,
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KÜÇÜKÇEKMECE'de kardeşiyle birlikte motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan Kozluk hayatını kaybetti. Kozluk'un kardeşinin hafif şekilde yaralandığı silahlı saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Ocak Cuma günü, saat 23.30 sıralarında, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşiyle evine giden Hasan Kozluk (32), karşılarından gelen motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, bir çocuk babası Hasan Kozluk ağır yaralanırken, kardeşi ise hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermilerle ağır yaralanan Kozluk ve kardeşi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Kozluk hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan Mustafa Memiş, Motosikletli kişiler çocuğun kafasına 5 kurşun sıkmışlar, sonra çocuk hastane giderken yolda ölmüş. Önceden kavga etmişler birbirleriyle. diye konuştu.

Saldırıda hafif ticari aracına kurşun isabet eden Ziver Işık, Aracımı park etmiştim, mermiler bizim araca denk gelmiş. dedi.

Küçükçekmece\'de Motosikletli Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Motosikletli Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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