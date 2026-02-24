Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı Davası - Son Dakika
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı Davası

24.02.2026 17:13
Mahalli İdareler Seçimleri öncesi AK Parti adayı Yeniay'a yönelik saldırıda sanıklar yargılanıyor.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı gerçekleştiren suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada bazı müştekiler dinlendi.

Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmaya, bir kısım tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada, 3 müşteki de hazır bulundu.

Müşteki Arzu Hüsniye Mert, oğlu Fırat Emir Mert'in Küçükçekmece'de silahla öldürüldüğünü, ölümünden 2 ay önce ölüm tehdidi aldığını ve kendilerine de dikkat etmesi konusunda uyarıda bulunulduğunu anlattı.

Mert, beyanında "Oğlum bizzat bana Bayram Eminanç'ın (firari sanık) kendisini tehdit ettiğini söylemiştir." dedi.

Müşteki Erhan Ulak da 2024 yılında arkadaşlarıyla araçlarının park halinde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradıklarını ifade etti. Ulak, silah seslerinin nereden geldiğini ve kimin ateş ettiğini görmediğini belirterek, olayla ilgili kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.

Bir diğer müşteki Muhammed Cabbaroğlu, diğer müşteki Ulak ile birlikte aynı aracın yanında bulunduğunu, bir anda camın kırıldığını ve ateş edildiğini fark ettiğini belirtti.

Cabbaroğlu, saldırganların sonrasında kaçtığını, yüzlerini görmediğini, salondaki sanıkları da tanımadığını belirterek, şikayetçi olmadığını aktardı.

Müştekilerin beyanlarının ardından söz verilen tutuklu sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Duruşma, yarına ertelendi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 304 sayfalık iddianamede, 37 kişi "müşteki", 61 kişi "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi sürecinde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay ve beraberindeki seçim ekibinin, 10 Şubat 2024'te Mardin Midyat Nazlıca Köyü Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret gerçekleştirdikleri anlatılıyor.

Yeniay'ın programda konuşmasını tamamladıktan sonra dernekten çıkmak için hazırlandığı sırada bölgeye gelen aracın camlarından ve açılır tavanından çıkan saldırganların, araçtan tam otomatik silah ve 4 tabancayla dernek binasının önünü yaylım ateşine tuttukları belirtiliyor.

İddianamede, uzun namlulu silahtan çıkan kurşunların sokakta yürüyen Ebru Güneş Dumlu'nun hayati tehlikeye sokacak şekilde ağır yaralanmasına yol açtığı bilgisi veriliyor.

Saldırganların bulunduğu aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı aktarılan iddianamede, güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemeler, sanıkların ifadeleri, raporlar ve saha araştırmalarından edinilen bilgiler değerlendirildiğinde eylemin, Küçükçekmece'de faaliyet gösteren ve "Bayrolar Grubu" olarak bilinen Eminanç Kardeşler organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiği kaydediliyor.

İddianamede suç örgütünün elebaşları firari Bayram ve Feyzi Eminanç ile Ömerhan Çeken'in "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla, 5 kişiye karşı "tasarlayarak kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 65'er yıldan 100'er yıla, "mala zarar verme" suçundan 1 yıl 8'er aydan 15'er yıla kadar, ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, Aziz Yeniay'a yönelik düzenlenen silahlı saldırıda aracın içinde bulunan sanık Mazlum Doğan'ın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla, 5 kişiye yönelik "tasarlayarak kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs" suçundan 65 yıldan 100 yıla, "mala zarar verme" suçundan 1 yıl 8 aydan 15 yıla, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, suç örgütü üyesi 57 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" gibi farklı suçlardan değişen sürelerde hapis cezası öngörülüyor.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, AK Parti, Yeniay, Güncel, Son Dakika

