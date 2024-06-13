Küçükçekmece'de Sürücüye Bıçaklı Saldırı Anı Kamerada

Küçükçekmece'de bir sürücünün trafikte tartıştığı şoföre bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 10 Haziran günü D-100 Karayolu Florya bağlantısında iki sürücü arasında tartışma çıktı.
34 CRS 190 plakalı otomobilden inen kişi, diğer aracın sürücüsüne bıçakla saldırdı. Şüpheli, daha sonra tartıştığı kişinin aracına bıçakla zarar verdi.
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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