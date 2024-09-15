Küçükçekmece'de Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Kavga - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Kavga

Küçükçekmece\'de Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Kavga

Küçükçekmece'de iki yabancı grup taş ve sopalarla kapıştı, silahlar kullanıldı ama kimse yaralanmadı.

15.09.2024 17:45
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KÜÇÜKÇEKMECE'de yabancı uyruklu iki grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Silahların kullanıldığı olayda kurşunların kimseye isabet etmediği öğrenildi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi 326 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işyeri sahibi yabancı uyruklu 1 kişi ile aynı sokakta oturan başka bir yabancı uyruklu kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla olay, siyahlı kavgaya dönüştü. Esnaf ve yakınları, ellerinde sopalarla karşı tarafın peşine düştü. Hareket etmeye başlayan aracın üzerine çıkan bir kişi zıplayarak aracın camını kırmaya çalışırken diğerleri de sopayla saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaşananlar sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan tarafların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Döküm:

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(Güvenlik kamera görüntüsü)

Kavga anları

Silah sıkılması

Araçla kaçmaya çalışması

Sopalarla araca vurmaları

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Kavga - Son Dakika

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