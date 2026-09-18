Küçükçekmece'de yıkım alanında çökme meydana geldi, yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de yıkım alanında çökme meydana geldi, yoldan geçen 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılıp yıkımına başlanan binanın ayakta kalan kısmı, Küçükçekmece İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralanırken yaralılar hastaneye kaldırıldı; itfaiyenin göçük alanındaki tarama çalışmaları sürüyor.
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında ekiplerin yıkım çalışması yaptığı binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı.
İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın ayakta kalan bölümünde çökme meydana geldi.
Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin göçük alanındaki tarama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?