Küçükçekmece\'de yol verme tartışmasında kafa atan sürücü olay yerinden kaçtı

Küçükçekmece'de yol verme tartışmasında kafa atan sürücü olay yerinden kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Tevfikbey'de 6 Kasım Cuma sabahı yol verme tartışması büyüdü; hafif ticari araç sürücüsü otomobil sürücüsüne kafa attı. Polis çağıracağını anlayan saldırgan aracına binip kaçtı; polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
KÜÇÜKÇEKMECE'de hafif ticari araç sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsüne kafa attı. Sürücünün polis çağıracağını anlayan saldırgan sürücü aracına binerek olay yerinden kaçtı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 6 Kasım Cuma saat 09.20 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Yel Değirmeni Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, diğer sürücüden aracını sağa çekmesini istedi.
ARAÇTAN İNİP SALDIRDI
Otomobil sürücüsünün aracını sağa çekip durmasının ardından, hafif ticari araç sürücüsü de aracından inerek hızla diğer sürücünün yanına gitti. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, otomobil sürücüsüne kafa attı. Yaralanan sürücü, durumu polise bildireceğini söyledi.
POLİSİ DUYUNCA ARACIYLA KAÇTI
Yaralı sürücünün polis çağıracağını fark eden saldırgan, hızla kendi aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı ve mağdur sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsünün aracından inerek diğer sürücünün yanına gittiği ve aniden kafa atarak saldırdığı, ardından aracına binip olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.
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