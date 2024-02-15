Küçükçekmece\'deki silahlı saldırıda 16 şüpheli tutuklandı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından adliye sevk edilen 26 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Şubat Cumartesi yaşanan saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.
Adliyede savcılığa çıkarılan 22 şüpheliden 13'ü tutuklanma, 4'ü haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi, 5 şüpheli serbest bırakıldı.
Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 13 şüpheli ise "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Böylece saldırıya ilişkin tutuklu sayısı, daha önce tutuklanan suça sürüklenen 3 çocukla birlikte 16'ya yükseldi.
Ne olmuştu?
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.
Saldırıda E.G.D. (32) ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.
Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmış, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.
Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.
Çalışmalarda, 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü çocuk 26 şüpheli, daha sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ve olay yerinde bulunan 3 polis memuru ifade vererek şüphelilerden şikayetçi olmuştu.
Hakimlik, suça sürüklenen 3 çocuğun tutuklanmasına, 1 çocuk şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.
Savcılıkça ifadeleri alınan diğer 17 şüpheli Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti, 5 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.
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