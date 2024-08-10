Küçükyalı'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Kaldırıma Çıkması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Küçükyalı'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çıkıp bir iş yerinin önünde oturanlara çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağdat Caddesi yakınlarında Hülya Y. yönetimindeki 34 KPA 504 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak Çamoluk Sokak'taki bir dükkanın önündeki kaldırıma çıktıktan sonra devrildi.
Kaldırımda bir dükkanın önünde oturan 2 kişiye çarpan otomobilin sürücüsü de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye götürüldü. Araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
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