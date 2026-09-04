Kudüs'te İsrail polisi Filistinliyi vurdu, olay sonrası Mescid-i Aksa'ya erişim engellendi - Son Dakika
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Kudüs'te İsrail polisi Filistinliyi vurdu, olay sonrası Mescid-i Aksa'ya erişim engellendi

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İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı yakınında bir Filistinliye ateş açtı; Filistinli hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, Müslümanların sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gitmesine izin verilmedi; İsrail polisi gencin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı yakınında bir Filistinliye ateş açtı.

İsrail polisinin vurduğu Filistinli hayatını kaybetti.

Şam Kapısı ve Eski Şehir çevresinde önlemler sıkılaştırılırken askeri kordon oluşturan İsrail güçleri, Müslümanların sabah namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarına engel oldu.

Öte yandan İsrail polisi, hayatını kaybeden gencin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kudüs'te İsrail polisi Filistinliyi vurdu, olay sonrası Mescid-i Aksa'ya erişim engellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kudüs'te İsrail polisi Filistinliyi vurdu, olay sonrası Mescid-i Aksa'ya erişim engellendi - Son Dakika
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