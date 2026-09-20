Kudüs Valiliği, 992 İsraillinin Yom Kippur öncesi Mescid-i Aksa'ya baskınını açıkladı - Son Dakika
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Kudüs Valiliği, 992 İsraillinin Yom Kippur öncesi Mescid-i Aksa'ya baskınını açıkladı

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Kudüs Valiliğine göre, Yom Kippur öncesinde Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın düzenleyen 992 İsrailli, ayin ve ritüeller yaptı. Filistin ve Ürdün, Mescid-i Aksa'da yeni durum oluşturulması ve zamansal-mekansal bölünme girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Filistin topraklarını gasbeden 992 İsrailli, Yahudilerin önemli dini günlerinden biri olan "Yom Kippur" öncesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sabah ve akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'ya Megaribe Kapısından baskın düzenleyen 992 fanatik İsraillinin, "Yom Kippur" öncesinde ayin ve ritüeller yaptığı belirtildi.

Baskını İsrail polisinin koruması altında gerçekleştiren İsraillilerin, Mescid-i Aksa'nın içinde toplu şekilde dua ettikleri kaydedildi.

Ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Aksa'nın kuzey revakları altında bir hahamın arkasında yürüdüğü aktarıldı.

Valiliğin açıklamasına göre, İsraillilerin Aksa'nın içinde ettiği duaya ilişkin görüntüler, duanın olağan vaktinden saatler önce gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Açıklamada, Yahudilerin bu ayini, gün batımıyla birlikte Yom Kippur orucunun başladığını duyurmak amacıyla sinagogda yaptığı, Mescid-i Aksa'nın gece saatlerinde Yahudilere kapatılması nedeniyle duanın vaktinden önce gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de polisin koruması altında bir grup fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Son dönemde özellikle Yahudi bayramları döneminde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor.

Filistin ve Ürdün, Mescid-i Aksa'da yeni bir durum oluşturulması ve kutsal mekanın zamansal ve mekansal olarak bölünmesine yönelik girişimler konusunda uyarıda bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 144 dönümlük alanıyla Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu, Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ve Mescid-i Aksa İşleri Müdürlüğünün Harem-i Şerif'in yönetimi ve girişlerin düzenlenmesinden sorumlu yetkili kurum olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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