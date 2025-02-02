Kudüslü Esirler Özgürlüğüne Kavuştu - Son Dakika
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Kudüslü Esirler Özgürlüğüne Kavuştu

Hamas-İsrail esir takası çerçevesinde Hüsam Şahin ve Nizar Zeydan özgürlüklerine kavuştu.

02.02.2025 02:16
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Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda serbest bırakılan Kudüslü esirler Hüsam Şahin ve Nizar Zeydan, onlarca yıl süren esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu.

Filistinli tutukluların serbest bırakılması farklı düzenlemelere göre gerçekleştiriliyor. Batı Şeria'daki esirler Ramallah yakınlarındaki Ofer Hapishanesi'nden, Gazze'deki esirler Negev Hapishanesi'nden serbest bırakılırken, Kudüs'tekiler doğrudan Kudüs'teki Meskubiye Gözaltı Merkezi'nden evlerine tahliye ediliyor ve sıkı güvenlik önlemlerine tabi tutuluyor.

Toplamda 27 yıl hüküm giyen ve yaklaşık 20 yılını İsrail cezaevlerinde geçiren gazeteci yazar Hüsam Şahin (53) ve 2002 yılında gözaltına alınan ve 37 yıl hapis cezasına çarptırılan Nizar Zeydan da (62) Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turu kapsamında salıverildi.

İsrail onlarca yıllık esaretin ardından özgürlüklerine kavuşan Kudüslü esirler için yakınlarının düzenlediği kutlamaları engelledi, evlerine baskın düzenledi, esirleri karşılamak için kurulan çadırları kaldırdı.

İki Filistinlinin serbest bırakıldıktan sonra yayınlanan video görüntülerinde, İsrail hapishanelerinde yaşadıkları zor koşullar ve maruz kaldıkları tıbbi ihmal nedeniyle bitkin halleri dikkati çekti.

Salıverilen Kudüslü Hüsam Şahin, Fetih Hareketinin öğrenci kolu olan "Fetih Gençliği"nin başkanlığını yürütüyordu. Cezaevinde çok sayıda edebi eser kaleme alan Şahin, aldığı ödüllerin yanında fikri ve edebi katkılarından dolayı Kudüs'ün kültür şahsiyeti seçilmişti.

Esir takasının dördüncü turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 3 sivil İsrailli esir karşılığında, İsrail hapishanelerinde tutulan 183 Filistinli esir dün serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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