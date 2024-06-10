Kuduz Hastalığı Taşıyan Köpekler Ankara'ya Getirildi - Son Dakika
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Kuduz Hastalığı Taşıyan Köpekler Ankara'ya Getirildi

Siverek'teki barınaktaki kuduz hastalığı taşıyan köpeklerin Ankara'ya getirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Köpekler karantinaya alınırken, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı tutuklandı.

10.06.2024 17:11
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen köpekleri bakımsız kaldıkları gerekçesiyle alıp Ankara'ya taşıyan ve gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. adliyeye sevk edildi. Özgünlü, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı, M.S.D. serbest bırakıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurduğu Yaşa Pati Köpek Bakımevi'nde, hayvanseverlerin bağışlarıyla sokak köpeklerinin bakımını üstlenen ve aynı zamanda Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı olan Buket Özgünlü'nün, Siverek'teki hayvan barınağında bulunan kuduz hastalığı taşıyan köpekleri alıp, Ankara'ya getirdiği ileri sürüldü. Buket Özgünlü, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, Siverek'teki barınaktan 35 köpek ve 3 yasaklı ırkı alıp, Ankara'ya yola çıktığını söyleyerek, "Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta. Hiçbiri kısır değil. Kısırlaştırmama nedenleri de kuduz varmış, 3-4 tane kuduz çıkmış. Bunlar da o nedenle kısırlaştırma yapamıyorlarmış. Bebekler doğmuş, hepsi hasta, ne ararsanız var. Şu anda 35'e yakın sokak hayvanı aldık, aracımıza yükledik, 3 de yasaklı ırk, hastaydı, onlar da aracımıza yüklendi. Ankara'ya doğru yola çıktık. Kliniklere giriş yapıp, kısırlaştırılıp, tedavileri olacak" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyadaki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Siverek'ten getirilen hayvanlar tespit edilerek, karantinaya alındı. Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. ise gözaltına alındı. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve tarım il müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Buket Özgünlü ve dernek çalışanı M.S.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Özgünlü ve M.S.D., savcılık sorgusunun ardından 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Özgünlü, tutuklanırken, M.S.D. serbest bırakıldı.

PATİLİKÖY'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Buket Özgünlü'nün kurduğu Ankara Patiliköy Köpek Barınağı'na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirilen, testlerinde gençlik hastalığı olduğu öğrenilen canlar şu an büyükşehir barınağında karantinada. Süt tozu beslenenler var. Serum alanlar var. Kuduz söz konusu bile değil. Yarın detaylı bilgi aktarımı yapacağız. İçlerinde çok hasta olanlar var. Dileriz hayata tutunurlar" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuduz Hastalığı Taşıyan Köpekler Ankara'ya Getirildi - Son Dakika

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