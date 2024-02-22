Küfürlü şeriat paylaşımı yapan Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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Küfürlü şeriat paylaşımı yapan Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu

Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan avukat Feyza Altun hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

22.02.2024 12:04  Güncelleme: 12:30
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Avukat Feyza Altun'un sosyal medya üzerinden yaptığı küfürlü şeriat paylaşımıyla ilgili soruşturmada Altun hakkında iddianame düzenlendi. Altun'un iddianamede "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi.

ALTUN: BİR İNANCA HAKARET ETMEDİM

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "X" isimli sosyal medya hesabından şeriatla alakalı yaptığı paylaşım nedeniyle Altun hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. İddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verilen Altun, söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ederken, ancak şeriatın din olmadığını, siyasi bir rejim olduğunu, dini bir inanca hakaret etmediğini belirtti. Altun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

TDK'YA GÖRE ŞERİAT TANIMI YAPILDI

İddianamede, Türk Dil Kurumuna (TDK) göre şeriatın, "Kuran'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku" olarak tarif edildiği belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, şüphelinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla binlerce kullanıcının dini değerlerine yönelik ağır saldırı kabulüyle yoğun tepkide bulunduğu, bu minvalde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği anlatıldı.

İddianamede bu kapsamda, şüphelinin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımla din bakımından farklı özelliklere sahip halkın bir kesimini diğer kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrikte bulunmak suretiyle üzerine atılı olan suçu işlediği vurgulandı. İddianamede, Altun'un "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Yaptığı paylaşım sonrası hakkında soruşturma açılan Avukat Feyza Altun, 19 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Altun, emniyetteki işlemlerinin ardından ertesi gün sevk edildiği Beykoz Adliyesi'nde tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmişti. Hakimlik, Altun'un "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar vermişti.

Küfürlü şeriat paylaşımı yapan Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu

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Son Dakika Güncel Küfürlü şeriat paylaşımı yapan Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Erol MARASLI: Savcılarımızı tebrik ediyorum kanun çok hızlı işliyor.aynı hızı şevki yılmaz hakkında görmek isteriz 189 117 Yanıtla
  • Atilla Ata: Laikliği bahane edip İslam kanunları olan şeriata küfür etti. Şimdi dank etti suçlamaları kabul etmiyor. 154 113 Yanıtla
  • soner yavuz: allah kimseyi yobaz yapmasın me me me me yapmasın iyikide bu ülkede laiklik var yoksa memleket yobazdan geçilmez 103 154 Yanıtla
  • mr pıtırcık: ateistlerin alkışlandığı bir ülkedeyiz .. 152 97 Yanıtla
  • Gursel kalen: Ateistleri neden alkışlıyoruz biliyor musun? Kul hakkı yemenin, çalmanın çarpmanın haram olduğunu Müslümanlara anlatmaya çalıştığı için. 122 68
  • Serkan Basar: Dinle Kandırma dinin yasakladığı hırsızlık, zina, kul hakkı, iftira, insan öldürme/öldürmeye azmetme, yalan, sahtekarlık, faizcilik, dolandırıcılık gibi tüm günahları bünyesinde barındıran insanların ortak özelliklerinin yazılacağı liste. 85 11 Yanıtla
  • Suat genç: beddua suç değil ki! 9 5
  • Ahmet İleri: Çalmanın en alasını ataistler yapar hem çok güzel çalar hemde çok güzel çamur atarlar 80 yıl boyunca onlar çaldı müslümanlar imf ye ödede 1 6
  • Güçlü APAYDIN: Uyanmadan birde kalkmış profil resmine osmanlı turası koymuşsun 4 1
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SON DAKİKA: Küfürlü şeriat paylaşımı yapan Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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