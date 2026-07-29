Kuğulu Park'ta 4 Yeni Yavru Kuğu - Son Dakika
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Kuğulu Park'ta 4 Yeni Yavru Kuğu

Kuğulu Park\'ta 4 Yeni Yavru Kuğu
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Ankara'nın Kuğulu Parkı'nda 4 yeni siyah kuğu yavrusu dünyaya geldi, toplam kuğu sayısı 18 oldu.

(ANKARA) - Ankara'nın simge mekanlarından Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 4 yeni siyah kuğu yavrusu, parka renk kattı. Parktaki kuğu sayısı 18'e ulaşırken, yetkililer yavruların sağlığı için vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

Başkentin buluşma noktalarından biri olan Çankaya'daki Kuğulu Park'ta, kuğular arasına 4 yeni yavru katıldı. Parkın doğal ortamında dünyaya gelen kuğu yavruları, ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken parktaki canlı popülasyonunu da artırdı.

Doğumla birlikte hareketliliğin arttığı Kuğulu Park'ta kuğu ailesinin toplam üye sayısı 18'e yükseldi. Parkta bulunan popülasyonun 11'ini yetişkin siyah kuğular, 4'ünü yeni dünyaya gelen siyah kuğu yavruları ve 3'ünü ise beyaz kuğular oluşturuyor. Beyaz kuğular arasında, geçen yıl dünyaya gelen ve ismi Çankayalılar tarafından belirlenen "Parla" da yer alıyor.

YAVRU KUĞULARIN GELİŞİMİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Minik kuğuların sağlık durumları ve gelişim süreçleri park görevlileri ve veteriner hekimler tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Yavruların güvenli bir ortamda büyümesini sağlamak amacıyla park çevresinde önlemler artırıldı.

VATANDAŞLARA "BESLEMEYİN VE DOKUNMAYIN" ÇAĞRISI

Park yetkilileri, yavruların sağlığının korunması ve doğal beslenme düzenlerinin bozulmaması için ziyaretçilere uyarılarda bulundu. Kuğulara dışarıdan yiyecek atılmaması, yavrulara dokunulmaması ve yaşam alanlarına müdahale edilmemesi konusunda vatandaşlardan hassasiyet gösterilmesi istendi.

Yeni üyeleriyle birlikte Kuğulu Park, kent merkezinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen Ankaralıları ve çocukları ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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