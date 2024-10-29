Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, 5 siyah kuğu yavrusu doğdu.
Ankara'nın Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir mutluluk daha yaşandı.
Parkta her yıl büyüyen kuğu, kaz ve ördek ailesine dün akşam saatlerinde dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusu eklendi.
Park görevlileri tarafından titizlikle takip edilen yavruların sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapıldı.
Suya bırakılan 5 kuğu yavrusuna, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kuğulu Park'ta bulunan başkentliler yoğun ilgi gösterdi.
Görevlilerce ziyaretçilere yavruların sağlığı için yiyecek atılmaması uyarısında bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Kuğulu Park'ta 5 Siyah Kuğu Yavrusu Doğdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?