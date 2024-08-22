Kuğulu Park'ta 8 Yavru Ördek Suya Bırakıldı - Son Dakika
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Kuğulu Park'ta 8 Yavru Ördek Suya Bırakıldı

Kuğulu Park\'ta 8 Yavru Ördek Suya Bırakıldı

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta 8 ördek yavrusu, park görevlileri ve veteriner hekimlerin gözetiminde suya bırakıldı. Yavru ördeklerin sağlık kontrolleri yapıldı ve park görevlileri tarafından takip ediliyor.

22.08.2024 13:50
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Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta 8 ördek yavrusu, park görevlileri ve veteriner hekimlerin gözetiminde suya bırakıldı.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parkta her yıl büyüyen kuğu, kaz ve ördek ailesine 19 Ağustos'ta yumurtadan çıkan 8 yavru ördek daha katıldı.

Suya bırakılan yavru ördeklerin sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından gerçekleştirildi.

Çankaya Belediyesi yetkilileri, yavru ördeklerin park görevlileri tarafından titizlikle takip edildiğini belirtti.

Ördek yavrularının parkın doğal atmosferine uyum sağladığı ve ziyaretçilerin ilgisini çektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kuğulu Park'ta 8 Yavru Ördek Suya Bırakıldı - Son Dakika
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